Гребенкина высказалась против участия россиян на Олимпиаде в Париже: «Там будут унижать»

Российская фигуристка, трехкратная чемпионка Армении Анастасия Гребенкина высказалась против участия наших спортсменов на Олимпиаде во Франции специально для Teleprogramma.pro.

Напомним, россиянам запретили соревноваться вместе со всеми на равных условиях, позволив выйти на состязания без российского флага, под нейтральным полотном.

«С одной стороны, я на стороне спортсменов. И для них это важно. С другой стороны, я на стороне нашей страны, потому что закрывать глаза на то, что сейчас происходит, нельзя. Я боюсь, что наших спортсменов будут там унижать, принижать и не считать за людей, поскольку нам уже выказано неприязненное отношение. Поэтому я очень понимаю наших спортсменов, но я все-таки против участия в этих соревнованиях», — сказала Анастасия Гребенкина.

Отметим, что музыкант Владимир Пресняков – старший солидарен с Анастасией Гребенкиной, он убежден, что без «уколов» со стороны наших спортсменов принять в Париже не смогут. А вот комментатор Дмитрий Губерниев признался, что с удовольствием будет болеть за наших во время состязаний.

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