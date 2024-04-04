Дмитрий Губерниев: «Решение спортсменов не ехать на Олимпиаду уважаю»

Спортивный мир России сейчас разделился на два лагеря: одни федерации решили поехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, а другие остаются в России.

Среди тех, кто отказался от участия в спортивных состязаниях, оказались пловцы, спортивные и художественные гимнасты, гребной спорт, боксеры, прыгуны на батутах, тяжелые атлеты, легкоатлеты и другие.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался изданию Teleprogramma.pro о том, что нужно уважать выбор каждой стороны.

«Я считаю, если федерации получат нейтральный статус, то спортсмены должны ехать и выступать на Олимпиаде. Но и решение спортсменов не ехать на соревнования я уважаю. Вместе с тем решением наших пловцов отказаться от состязаний я разочарован, потому что, с моей точки зрения, Колесников и Чикунова реально могли победить американцев и побороться за золото Олимпийских игр. Разе это не было бы счастьем? С моей точки зрения, было бы. Но Федерация приняла решение оставить спортсменов в России, и мы это решение уважаем», — сказал Губерниев.

Комментатор сообщил, что будет болеть за наших спортсменов, которые намерены побороться за медали в Париже под нейтральным флагом.

«Для меня неприемлемы разговоры о том, что это предательство или еще что-то. У молодежи должны быть ориентиры здесь и сейчас. Это тот самый случай, когда можно сказать: через тернии к звездам», — добавил комментатор.

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