Свердловская область и еще 4 региона, где есть самые опасные клещи

Врач Мария Беляева назвала регионы, где водятся самые опасные клещи. Сезон их активности уже стартовал в ряде субъектов России.

Кровососы проснулись в Архангельской и Калининградской, а также Ленинградской и Вологодской областях.

Их заметили и в Свердловской области. Этот регион находится в числе самых опасных. В нем часто к дачникам присасываются энцефалитные клещи. В лабораторию снятого с себя кровопийцу также стоит отправлять жителям Пермского края и Кировской области, Сибири и Дальнего Востока.

Первые случаи укусов этой весной были в Хакасии, Свердловской области и Приморье.