Свердловская область и еще 4 региона, где есть самые опасные клещи

Врач Мария Беляева назвала регионы, где водятся самые опасные клещи. Сезон их активности уже стартовал в ряде субъектов России.
Кровососы проснулись в Архангельской и Калининградской, а также Ленинградской и Вологодской областях.
Их заметили и в Свердловской области. Этот регион находится в числе самых опасных. В нем часто к дачникам присасываются энцефалитные клещи. В лабораторию снятого с себя кровопийцу также стоит отправлять жителям Пермского края и Кировской области, Сибири и Дальнего Востока.
Первые случаи укусов этой весной были в Хакасии, Свердловской области и Приморье.
Клещ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
Как снять с себя клеща:
- Не поддавайтесь панике, не пытайтесь стряхнуть паразита рукой. Есть риск, что головка останется в коже.
- Чтобы полностью удалить клеща, смочите его мыльным раствором или спиртом.
- Подцепите клеща у самого носика (пальцами или пинцетом), обернув руку марлей.
- Приподнимите его и прокрутите в одну сторону несколько раз.
- Если осталась черная точка, нужно удалять хоботок. Это можно сделать продезинфицированной иголкой.
- Обработайте место укуса йодом или спиртом.
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Источник: newizv.ru.