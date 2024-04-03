Свердловская область и еще 4 региона, где есть самые опасные клещи

Клещ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Дачникам нужно быть осторожнее.

Врач Мария Беляева назвала регионы, где водятся самые опасные клещи. Сезон их активности уже стартовал в ряде субъектов России.

Кровососы проснулись в Архангельской и Калининградской, а также Ленинградской и Вологодской областях.

Их заметили и в Свердловской области. Этот регион находится в числе самых опасных. В нем часто к дачникам присасываются энцефалитные клещи. В лабораторию снятого с себя кровопийцу также стоит отправлять жителям Пермского края и Кировской области, Сибири и Дальнего Востока.

Первые случаи укусов этой весной были в Хакасии, Свердловской области и Приморье.

Клещ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Как снять с себя клеща:

  1. Не поддавайтесь панике, не пытайтесь стряхнуть паразита рукой. Есть риск, что головка останется в коже.
  2. Чтобы полностью удалить клеща, смочите его мыльным раствором или спиртом.
  3. Подцепите клеща у самого носика (пальцами или пинцетом), обернув руку марлей.
  4. Приподнимите его и прокрутите в одну сторону несколько раз.
  5. Если осталась черная точка, нужно удалять хоботок. Это можно сделать продезинфицированной иголкой.
  6. Обработайте место укуса йодом или спиртом.

Ранее стало известно, что в Калининграде пошли первые сморчки.

Источник: newizv.ru.

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