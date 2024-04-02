В Нижнем Новгороде в стене дома на Пожарского появилась миниатюрная комната

В центре Нижнего Новгорода в стене дома появилась миниатюрная комната, где идет ремонт. Местные жители заметили необычный арт-объект на улице Пожарского, 10.

Экспозиция напоминает витрину с комнатой, которая встроена прямо в фасад здания. В маленьком помещении стоят два крохотных стульчика, деревянные строительные леса с малярным валиком, на полу лежит кисть с краской. В миниатюре также можно разглядеть силуэт телевизора и дверь со сломанной створкой.

Композиция защищена стеклом, которое заменяет кирпич из кладки стены рядом с аркой. Работа неизвестного автора получилась атмосферной и хорошо вписывается в архитектуру старой постройки.