В Новороссийске проснувшаяся змея заползла в дом и напугала хозяев

В Новороссийске начали просыпаться змеи. Пробудившееся после зимнего сна пресмыкающееся уже напугало семью — оно заползло в дом. Об этом рассказал начальник муниципальной службы спасения города Алексей Одеров.

«Заползла в домовладение и устроила маленький переполох», — написал он в своем Telegram-канале.

Змея спряталась в кладовке. Специалист не уточнил, была ли она ядовитой. Вероятность встретить змею все же высока в пригороде, а не в самом Новороссийске.

Этого незваного гостя спасатели аккуратно вынесли из дома, а потом отпустили в лесу.