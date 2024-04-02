В Новороссийске проснувшаяся змея заползла в дом и напугала хозяев

В Новороссийске начали просыпаться змеи. Пробудившееся после зимнего сна пресмыкающееся уже напугало семью — оно заползло в дом. Об этом рассказал начальник муниципальной службы спасения города Алексей Одеров.
«Заползла в домовладение и устроила маленький переполох», — написал он в своем Telegram-канале.
Змея спряталась в кладовке. Специалист не уточнил, была ли она ядовитой. Вероятность встретить змею все же высока в пригороде, а не в самом Новороссийске.
Этого незваного гостя спасатели аккуратно вынесли из дома, а потом отпустили в лесу.
Telegram-канал спасателя Алексея Одерова
В паблике «Типичный Краснодар» местные жители начали бурно обсуждать ЧП.
«Ужи достигают 2,5 метров, здесь нет гадюк», — делились своим мнением одни.
Другие шутили, говоря о том, что «змеи начали надевать юбочки покороче».
Одеров же попросил не убивать змей. С такой просьбой к своим зрителям обращался и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов.
«Змеи очень редко кусаются без особой нужды, потому что берегут свои зубы», — говорил он в интервью YouTube-каналу GQ Russia.
Ранее рассказывалось, куда россияне едут отдыхать весной.