Казань оказалась в Топ-5 у любителей поездок по России весной

Любители внутреннего туризма выбрали Казань одним из самых любимых городов для апрельских поездок. Об этом рассказали аналитики сервиса планирования путешествий «ТВИЛ.РУ».

В столице Татарстана путешественники в среднем проводят четыре дня. Одними из самых популярных объектов у гостей города являются Казанский кремль, сторожевая башня Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, Центр «Эрмитаж-Казань» и Кремлевская набережная. Туристы также готовы ехать за 60 км от Казани, чтобы посмотреть на остров-град Свияжск.

По-прежнему самым востребованным для весенних поездок городом остается Санкт-Петербург, уже весной начинает приобретать популярность Сочи, где воздух сейчас прогрелся до +20 градусов. На третьем месте рейтинга Москва.

Казань же опередила Кисловодск, Калининград, а также Пятигорск. В список также попали Ялта, Краснодар и Геленджик.

Поездки по России становятся все популярнее. Если сравнивать с прошлым годом, интерес к ним вырос на 9%.

Ранее стало известно, что новый сериал «Цирк» снимали в Самаре.

По материалам kazan.mk.ru