Гагарина, Пресняков, Чеботина, Дмитриенко, Валерия, всего 26 артистов, выпустили диск в память о жертвах в «Крокусе»

Российские артисты не смогли равнодушно отреагировать на трагедию в «Крокус Сити Холле» и всего за два дня записали музыкальный альбом в память о погибших во время теракта.

Деньги от продажи диска пойдут в помощь семьям, которых затронула эта беда.

Альбом назвали «Голос мой услышь», в него вошло 12 композиций, которые ранее исполнял Муслим Магомаев, от 26 артистов и музыкальных коллективов. В частности, в благотворительной акции приняли участие: Валерия, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Стас Михайлов, Федор Бондарчук, Эмин, Юля Паршута, Наваи, Хамали, Мераб, Амирчик и другие.

Альбом доступен для прослушивания на многих музыкальный площадках, включая «Яндекс.Музыку», «ВК-музыку», «ОК», «Ютуб-музыку».

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