Сказочный мюзикл «Карлик Нос» снова покажут в Москве этой весной

Но стоит отметить, что создатели обещают, что будет интересно и тем, кто впервые придет на мюзикл, и тем, кто ранее уже его видел. А дело в том, что действие будет еще более фееричным. Мюзикл впервые поставят на большой сцене. Будут новые декорации и еще больше актеров.

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Показы пройдут в парке развлечений «Остров мечты» 29 марта, а также 30 и 31 марта. Это семейный мюзикл, который состоит из двух действий. Игра актеров будет сопровождаться живым симфоническим оркестром Театра-Театра. Постановка создана по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, которому придется осознать, что важнее внутренний мир, а не внешность.