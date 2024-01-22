Сказочный мюзикл «Карлик Нос» снова покажут в Москве этой весной

Этой весной у жителей и гостей столицы появится шанс посетить нашумевший детский мюзикл Лоры Квинт «Карлик Нос» (6+) в постановке Бориса Мильграм. Знаменитую историю Яндекс Афиша покажет в концертном зале «Москва» «Острова мечты».
Примечательно, что именно эта постановка пермского Театра-Театра Встала восьмикратным номинантом премии «Золотая Маска». Ранее сказоный спектакль уже привозили в Москву и он умел оглушительный успех. Все билеты были проданы. Но увидеть его можно будет в марте.
Но стоит отметить, что создатели обещают, что будет интересно и тем, кто впервые придет на мюзикл, и тем, кто ранее уже его видел. А дело в том, что действие будет еще более фееричным. Мюзикл впервые поставят на большой сцене. Будут новые декорации и еще больше актеров.
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Показы пройдут в парке развлечений «Остров мечты» 29 марта, а также 30 и 31 марта. Это семейный мюзикл, который состоит из двух действий. Игра актеров будет сопровождаться живым симфоническим оркестром Театра-Театра. Постановка создана по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа о приключениях мальчика Якоба, которому придется осознать, что важнее внутренний мир, а не внешность.
«Карлик Нос» покажут в Москве в марте. Фото: пресс-служба