Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении блогера, швырнувшего ребенка в сугроб ради лайков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который швырнул своего новорожденного ребенка в сугроб ради лайков.

В ближайшее время инфоцыгана могут арестовать. Его местонахождение пока остается неизвестным. Возможно, он попытается сбежать из России.

Молодой человек, напомним, кинул двухмесячного малыша со всего размаха в сугроб, чтоб записать хайповое видео и выложить в соцсети. Ребенок мог получить травмы, так как в таком возрасте еще недостаточно сформирована кровеносная система.

Малыш открывает глаза. Видно, что это не кукла, а живой человек.

Пользователи Сети потребовали опеку обратить внимание на поступок блогера.

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