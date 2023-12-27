На телеканале «Dомашний!» выйдет проект «Предсказания: 2024»

Приближается главный праздник - Новый год, а также каникулы, которые многие хотят провести с семьей дома. Телеканал «Dомашний!» подготовил для зрителей насыщенную программу, чтобы россияне могли весело и с пользой провести время.
Так, 31 декабря утром будет показан гайд по оформлению праздника «Новый год по-домашнему». Вести его будет фигуристка Ирина Слуцкая, а полезными советами поделятся фитнес-инструктор и бьюти-эксперты. Дизайнер Дарья Каракулова покажет, как просто и со вкусом украсить квартиру к празднику.
А если кто-то не знает, в чем встречать Новый год, то актриса Татьяна Геворкян, поможет с образом и подарками для близких. Также шеф-повар Андрей Бова поделится необычными рецептами традиционных новогодних блюд, что поможет украсить праздничный стол и удивить гостей.
Перед тем, как наступит полночь, будет представлен проект «Предсказания: 2024», в котором эксперты расскажут, что же ждет нас в Новом году. А также зрители смогут узнать, что принесет астрологический календарь, который олицетворяет Зеленый Деревянный Дракон. Предсказатели также дадут советы на этот период.
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С самого утра 1 января, когда силы будут только на то, чтобы доедать салаты, можно насладиться классикой Болливуда - «Зита и Гита», «Танцор диско», «Танцуй, танцуй» и трогательными отечественными мелодрамами. 2 января покажут мелодраму «Еще одна попытка полюбить» с Анастасией Сорокиной и Дмитрием Пчелой.