На телеканале «Dомашний!» выйдет проект «Предсказания: 2024»

Приближается главный праздник - Новый год, а также каникулы, которые многие хотят провести с семьей дома. Телеканал «Dомашний!» подготовил для зрителей насыщенную программу, чтобы россияне могли весело и с пользой провести время.

Так, 31 декабря утром будет показан гайд по оформлению праздника «Новый год по-домашнему». Вести его будет фигуристка Ирина Слуцкая, а полезными советами поделятся фитнес-инструктор и бьюти-эксперты. Дизайнер Дарья Каракулова покажет, как просто и со вкусом украсить квартиру к празднику.

А если кто-то не знает, в чем встречать Новый год, то актриса Татьяна Геворкян, поможет с образом и подарками для близких. Также шеф-повар Андрей Бова поделится необычными рецептами традиционных новогодних блюд, что поможет украсить праздничный стол и удивить гостей.