Как скрыть недостатки фигуры: пять образов на Новый год для женщин с неидеальными формами

До Нового года остаются считанные дни. Наступает последний шанс, когда можно выбирать наряд для празднования наступления 2024 года. Обычная любая девушка хочет выглядеть безупречно и по-особенному красиво в праздничный день. Но фигура далеко не у всех идеальная, поэтому к подборке образа нужно подходить с умом. Стилист Надя Иванова дала советы тем, кто не успел похудеть, обладает фигурой треугольного типа или недоволен длиной своих ног.
«Неидеальных фигур не бывает. Каждая женщина красива, потому что уникальна. Каждая полна достоинства и обязана иметь полное право в новогоднюю ночь выглядеть максимально шикарно. Но есть определенные нюансы фигуры, которые мы разберем», – высказалась Иванова.
«Первый нюанс — девушки невысокого роста. Я сама такой являюсь. Знаю, что многие комплексуют и стараются надевать максимально высокие каблуки. Конечно, каблуки спасают и придают рост, но танцевать ночь на пролет может не каждая.
Поэтому важно выбирать наряд, который бы также корректировал невысокий рост. Что я предлагаю — выбрать силуэты платья: струящиеся, мягкой пластики. Это могут быть платья в пол струящиеся, которые будут создавать вертикальные направления силуэта.
Также рекомендовано выбирать монохромные сочетания. Они могут быть как светлые, так и темные. Можно остановиться на любом оттенке зеленого цвета. Тем более, что 2024 год — год Дракона.
Также рекомендовано подбирать обувь в тон наряда. Это тоже удлинит рост. Лучше выбирать туфли без перемычки на лодыжке, то есть классические лодочки. Они будут максимально правильным выбором. Еще можно использовать правильные аксессуары. Например, длинные бусы в стиле Chanel тоже будут смотреться очень интересно и торжественно», – сказала эксперт.
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Девушка в платье. Фото: freepik.com
«Второй вариант – если вы не успели похудеть к Новому году или ваши формы русинские - вы пышите здоровьем, но хочется выглядеть стройнее. Главные ошибки, которые допускают женщины в теле — облачение в безразмерные балахоны. Они думают, что так выглядит стройнее, но все наоборот. Нужны структурирующие силуэты.
Я бы рекомендовала таким девушкам брючные костюмы. Например, выбрать смокинг на подобии мужского и прямые брюки, удлиняющие ноги. Цвет может быть любой. Сейчас актуален красный цвет, бордовый.
Это тоже оттенки 2024 года. Можно проакцентировать образ крупным аксессуаром. Это может быть брошены, цветок на линии плеча. Что-то крупное акцентирующее в образе на контрасте объемов сделает фигуру более стройнее», – пояснила стилист.
Красный брючный костюм. Фото: freepik.com
«И третий нюанс фигуры — широкий плечевой пояс. Это спортивный тип фигуры, когда плечи широкие, а бедра узкие. Такой фигурой обладает Анастасия Волочкова. Если вы хотите подкорректировать фигуру, то следует использовать оптическую иллюзию в костюмы для переключения внимания.
То есть, нужно акцентировать зону, которую хочется увеличить. Это значит, что различные топы, блузы, бра нужно выбирать максимально нейтральными, а вот юбки, брюки может быть максимально яркой деталью по своему дизайну.
Я могу рекомендовать на этот Новый год юбку из перьев. В зависимости от ваших возможностей и смелости, это может быть мини-юбка или юбка средней длины. Также юбка может быть украшена стразами, крупными камнями, вышивкой, бисером. Таким образом мы переключим внимание с широких плеч и уравновесим фигуру», – подсказала Иванова.
Брюки с пайетками. Фото: freepik.com
«А вот если фигуру наоборот треугольная, то есть есть когда плечевой пояс узкий, а бедра широкие, то здесь тоже используется оптическая иллюзия для переключения внимания.
Мы выбираем максимально нейтральный фон для юбки или брюк. Желательно, чтобы они были прямого силуэта, чтобы не расширялись, не делали фигуру громоздкой. Максимально нейтральных оттенков или фактуры, а вот топы, блузы, бра они могут быть максимальной интенсивности.
Можно использовать также элемент многосложности в зоне торса. Также можно выбрать блузку с палетками, различные металические фактуры. Это сейчас один из главных трендов в моде», – поделилась эксперт.
Платье с акцентным верхом. Фото: freepik.com
«И пятый вариант – допустим мы сталкиваемся с таким нюансом, как не слишком длинные ноги. Мне кажется, что каждая девушка, даже если она является моделью, всегда придирчива к длине своих ног и всегда хочет их удлинить.
Здесь главное правило – использование контрастов верха и низа. Например, сочетание белого и черного, серебристого и графитового. То есть максимальный контраст по цвету низа и верха.
Также тут можно сыграть на завышении талии. Это может быть платье бэби-долл. Это могут быть брюки и блузка, но ремень мы поднимаем чуть выше или выбираем брюки с завышенной талией. Обаятельно проакцентировать нужно, выбрав кушак, ремень корсетного типа. Главное поднять талию и соблюсти контраст верха и низа», – поянисла Иванова.
Платье бэби-долл. Фото: freepik.com
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro