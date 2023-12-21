Как скрыть недостатки фигуры: пять образов на Новый год для женщин с неидеальными формами

«Первый нюанс — девушки невысокого роста. Я сама такой являюсь. Знаю, что многие комплексуют и стараются надевать максимально высокие каблуки. Конечно, каблуки спасают и придают рост, но танцевать ночь на пролет может не каждая.

Поэтому важно выбирать наряд, который бы также корректировал невысокий рост. Что я предлагаю — выбрать силуэты платья: струящиеся, мягкой пластики. Это могут быть платья в пол струящиеся, которые будут создавать вертикальные направления силуэта.

Также рекомендовано выбирать монохромные сочетания. Они могут быть как светлые, так и темные. Можно остановиться на любом оттенке зеленого цвета. Тем более, что 2024 год — год Дракона.

Также рекомендовано подбирать обувь в тон наряда. Это тоже удлинит рост. Лучше выбирать туфли без перемычки на лодыжке, то есть классические лодочки. Они будут максимально правильным выбором. Еще можно использовать правильные аксессуары. Например, длинные бусы в стиле Chanel тоже будут смотреться очень интересно и торжественно», – сказала эксперт.