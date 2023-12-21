С приближением Нового года хочется окружить себя чем-то красивым и чаще выходить из дома. В январе у россиян появится возможность подарить новые эмоции себе и близким. Прямо на льду Москвы-реки покажут музыкальную сказку «Снежная королева».

Зрители увидят Кая, Герду и Снежную королеву, но история будет продемонстрирована в новом свете. А наблюдать за развитием сюжета можно будет в комфортных условиях — на борту теплохода River Palace 2, который будет курсировать в независимости от погоды.