С приближением Нового года хочется окружить себя чем-то красивым и чаще выходить из дома. В январе у россиян появится возможность подарить новые эмоции себе и близким. Прямо на льду Москвы-реки покажут музыкальную сказку «Снежная королева».
Зрители увидят Кая, Герду и Снежную королеву, но история будет продемонстрирована в новом свете. А наблюдать за развитием сюжета можно будет в комфортных условиях — на борту теплохода River Palace 2, который будет курсировать в независимости от погоды.
Гостей новогодней елки также ждет встреча с Дедом Морозом и сладкие новогодние подарки, которые входят в стоимость каждого билета. Попасть на сеанс можно будет со 2 по 6 января.
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