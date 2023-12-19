Пять модных причесок для Нового года, которые делаются за считанные минуты: советы стилиста

Многие девушки начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. Но если наряд можно купить, то прическу и макияж обычно заранее можно продумать, а вот делать приходится уже в день праздника. А так как даже профессиональные парикмахеры не работают 31 декабря, то обычно делать укладку приходится своими руками.
Однако выглядеть модно и красиво можно даже без помощи экспертов. Стилист по волосам Алла Бондарцова рассказала, топ-5 укладок для Нового года, которые делают за считанные минуты.
«Сейчас в может сохраняется тренд на естественность, поэтому выбирая укладку для новогоднего корпоратива или новогодней ночи, учитывайте это. Никаких кудрей залитых лаком, странных закорючек на голове, залеченных причесок. Максимум естественности и простоты», – поделилась стилист.
И первыми в списке эксперта оказались легкие локоны. Обычно, чтобы создать голливудскую волну нужна особая плойка и навык. Но есть и более легкий способ. Не досушенные до конца волосы можно собрать в пучок или заплести в косичку. Если походить так не менее трех часов, то потом получатся легкие волны. Останется только слегка приподнять волосы у корней для объема.
Легкие локоны. Фото: freepik.com
На втором месте — прямые волосы. По словам эксперта, это самый простой вариант укладки. Нужно лишь сделать волосы идеально гладкими. Для этого нужно использовать специальный «утюжок».
Обязательно необходимо защитить локоны от высокой температуры, заранее нанеся на локоны термозащиту и средство для увлажнения. А чтобы прическа не стала пушиться, стоит использовать лак для фиксации. А главное, что такая укладка подойдет на любую длину кроме ультракороткой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Прямые волосы. Фото: freepik.com
На третьем место Бондаренко поместила пучки. Она отметила, что в моде самые разные варианты такого прически. Можно сделать как высокой игривый пучок, который будет визуально вытягивать силуэт.
А также подойдет и низкий пучок, который смотрится элегантно с платьями и корсетами. Его можно украсить шпильками со стразами, заколкой-бантом или цветами в тон наряда. Можно делать пучок с помощью двух резинок или если волосы густые, просто затянуть их в жгут и закрепить невидимкой. На такую укладку уйдет всего пять минут.
Пучок. Фото: freepik.com
На четвертом месте оказались четкие волны, как у звезд кино. Такую укладку сделать можно на длинные или средние волосы. Ее можно сделать с помощью специальной плойки с тремя нагревательными трубами или с помощью выпрямителя для волос.
Нужно делать укладку только на вымытые и просушенные волосы. Можно использовать средство для стайлинга и фиксирующий лак. Укладка будет дополнять образ в стиле ретро или сделает нарядной просто лук с джинсами и блузкой.
Волна. Фото: freepik.com
И на пятом месте оказался высокий хвост.
«Классика вечерней моды, шикарно смотрится на длинных волосах», – подчеркнула эксперт.
Отметим, что такая укладка была главным hair-трендом 2023-го и не потеряет актуальность еще долго. Для того, чтобы сделать его более нарядным, можно заранее немного подкрутить волосы.
А если нет длинных локонов и не хватает густоты, то можно купить накладной хвост, подобрав цвет в тон родных волос. Можно оставить его прямым, а у корней придать немного объема с помощью тонкой расчески. Такой хвост стоит украсить лаконичной резинкой с железным ободком или нежным вариантом с бантом.