Пять модных причесок для Нового года, которые делаются за считанные минуты: советы стилиста

Многие девушки начинают готовиться к Новому году за несколько месяцев. Но если наряд можно купить, то прическу и макияж обычно заранее можно продумать, а вот делать приходится уже в день праздника. А так как даже профессиональные парикмахеры не работают 31 декабря, то обычно делать укладку приходится своими руками.

Однако выглядеть модно и красиво можно даже без помощи экспертов. Стилист по волосам Алла Бондарцова рассказала, топ-5 укладок для Нового года, которые делают за считанные минуты.