Енжаева о Маласаеве, который сыграл на ее нервах в шоу «Звезды в Африке»: «Абьюз и жестокость. Мне больно»

Яна Енжаева. Стоп-кадр: шоу «Новые звезды в Африке»/ ТНТ

Актриса увидела программу по телевидению и прокомментировала ход событий.

Яна Енжаева в последней показанной на ТНТ серии «Новых звезд в Африке» проявила себя с неожиданной стороны. Ранее она всегда хранила хладнокровие, даже в самых сложных и эмоциональных ситуациях актриса целенаправленно шла к выполнению своего плана, а именно к победе в шоу.

И вдруг она проиграла в состязаниях, не получив ни одну монету. Потом рыдала на камеру, кляня себя в неудаче. А после еще и поругалась с Кариной Нигай, выскочив из комнаты.

Посмотрев этот выпуск дома по телевизору, она пришла в ужас, поняв, что ее и Карину столкнул лбами «соплеменник» Константин Маласаев. Комик даже похвастался этим перед актером Алексеем Базановым.

«Ты заметил, как я просто “спичку” поднес и все вспыхнуло», - гордо сказал артист.

«Это классический пример абьюзивного поведения. Абьюз невозможен ни в каких контекстах. Человеческая жестокость невозможна как явление. Мне больно, что такие формы существования еще возможны сегодня», — отреагировала Енжаева в личном блоге.

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