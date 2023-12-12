Енжаева о Маласаеве, который сыграл на ее нервах в шоу «Звезды в Африке»: «Абьюз и жестокость. Мне больно»

Яна Енжаева в последней показанной на ТНТ серии «Новых звезд в Африке» проявила себя с неожиданной стороны. Ранее она всегда хранила хладнокровие, даже в самых сложных и эмоциональных ситуациях актриса целенаправленно шла к выполнению своего плана, а именно к победе в шоу.

И вдруг она проиграла в состязаниях, не получив ни одну монету. Потом рыдала на камеру, кляня себя в неудаче. А после еще и поругалась с Кариной Нигай, выскочив из комнаты.

Посмотрев этот выпуск дома по телевизору, она пришла в ужас, поняв, что ее и Карину столкнул лбами «соплеменник» Константин Маласаев. Комик даже похвастался этим перед актером Алексеем Базановым.