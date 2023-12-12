Енжаева о Маласаеве, который сыграл на ее нервах в шоу «Звезды в Африке»: «Абьюз и жестокость. Мне больно»

Яна Енжаева в последней показанной на ТНТ серии «Новых звезд в Африке» проявила себя с неожиданной стороны. Ранее она всегда хранила хладнокровие, даже в самых сложных и эмоциональных ситуациях актриса целенаправленно шла к выполнению своего плана, а именно к победе в шоу.
И вдруг она проиграла в состязаниях, не получив ни одну монету. Потом рыдала на камеру, кляня себя в неудаче. А после еще и поругалась с Кариной Нигай, выскочив из комнаты.
Посмотрев этот выпуск дома по телевизору, она пришла в ужас, поняв, что ее и Карину столкнул лбами «соплеменник» Константин Маласаев. Комик даже похвастался этим перед актером Алексеем Базановым.
«Ты заметил, как я просто “спичку” поднес и все вспыхнуло», - гордо сказал артист.
«Это классический пример абьюзивного поведения. Абьюз невозможен ни в каких контекстах. Человеческая жестокость невозможна как явление. Мне больно, что такие формы существования еще возможны сегодня», — отреагировала Енжаева в личном блоге.
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