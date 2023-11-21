Какие сапоги носить зимой, чтобы выглядеть стильно и дорого: стилист назвала топ-5 трендовых пар обуви на 2024 год

«Из прошлого сезона что мы наблюдаем и в этом сезоне — это дутики. Мы к ним наверное привыкли еще в прошлом году. В действительности сапожки и полусапожки пришли на смену уггам.

Дутые сапожки более разнообразны по фасону, поэтому можно выбрать именно под себя, под свой стиль и гардероб. В этом сезоне если используются дутики, то может быть использована интересная фактура. Например. глянец, кожа, метализированная фактура. Такие сапожки можно добавить как акцент в свой гардероб.

Они абсолютно комфортны в стиле кэжуал, неплохо сочетаются с леггинсами, узкими брюками. Дизайнеры рекомендуют их носить даже с прямыми юбками, особенно с юбками макси, которые сейчас в моде, а также с мини-юбками.

Единственный вариант, в котором я бы не использовала данную обувь — в офис, так как она предполагает более расслабленный стиль, поэтому может быть неуместен на такой работе.

Но возможны комбинации фактур, более разнообразные фасоны. Обувь может быть как на широкой подошве, так и толстой. Они могут напоминать валенки, а также могут походить и на изысканные полусапожки. Этот тренд остается. Я предполагаю, что в следующем годы мы будем их носить, так как не готовы отказаться от комфорта», – призналась стилист.