Какие сапоги носить зимой, чтобы выглядеть стильно и дорого: стилист назвала топ-5 трендовых пар обуви на 2024 год

До наступления календарной зимы остаются считанные дни. Однако погода уже демонстрирует минусовые температуры и снег. Это то самое время, когда нужно позаботиться, чтобы была теплая одежда. Но также нельзя обойтись без обуви.
Сапоги считаются одним из самых удобных и женственных вариантов обуви. Для читателей Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова раскрыла главные тренды 2024 года. Она рассказала, на какие фасоны сапог стоит обратить внимание, чтобы быть стильной.
«Что касается вообще сапог на зиму 2024 года, то вариаций очень много. Мода очень многогранная и разнообразна. Какие-то тренды у нас прешли с прошлого осенне-зимнего сезона, а что-то есть более новое и более интересное. Поэтому из всего разнообразия я выбрала пять острых трендов, которые появились только что, а также о тех, которые перекочевали с прошлого сезона, но трансформировались», – отметила эксперт.
Обычно обувь подбирают к верхней одежде, поэтому важно заранее знать из какой гаммы цветов будет состоять образ. Но уже давно универсальными считают черные сапоги. Хотя популярны также бежевые, рыжие и серые тона.
Фото: freepik.com
«Из прошлого сезона что мы наблюдаем и в этом сезоне — это дутики. Мы к ним наверное привыкли еще в прошлом году. В действительности сапожки и полусапожки пришли на смену уггам.
Дутые сапожки более разнообразны по фасону, поэтому можно выбрать именно под себя, под свой стиль и гардероб. В этом сезоне если используются дутики, то может быть использована интересная фактура. Например. глянец, кожа, метализированная фактура. Такие сапожки можно добавить как акцент в свой гардероб.
Они абсолютно комфортны в стиле кэжуал, неплохо сочетаются с леггинсами, узкими брюками. Дизайнеры рекомендуют их носить даже с прямыми юбками, особенно с юбками макси, которые сейчас в моде, а также с мини-юбками.
Единственный вариант, в котором я бы не использовала данную обувь — в офис, так как она предполагает более расслабленный стиль, поэтому может быть неуместен на такой работе.
Но возможны комбинации фактур, более разнообразные фасоны. Обувь может быть как на широкой подошве, так и толстой. Они могут напоминать валенки, а также могут походить и на изысканные полусапожки. Этот тренд остается. Я предполагаю, что в следующем годы мы будем их носить, так как не готовы отказаться от комфорта», – призналась стилист.
К слову, такой стиль нравится Ксении Бородиной, а также Наталье Подольской. Они носили такие сапожки с пуховиками «дутиками», создавая гармоничные зимние аутфиты.
«Следующий вариант — это обувь для тех кто не боится выглядеть опасно, привлекательно, может быть немного вызывающей. Речь идет про ботфорты, но в таком стиле 2000-х годов. Это сапоги с острым носом и очень тонкой шпилькой.
В эпоху фьюжен, в которую мы живем, дизайнеры предлагают сочетать сапоги не только с платьями в бельевом стиле или корсетном. Это может быть абсолютно кэжуал образ. Их можно носить с джинсами, бермудами, мини-юбками, трикотажными платьями. Так что тоже стоит обратить на них внимание. Если вы не боитесь выглядеть смело и дерзко, то такой тренд вам подойдет», – поделилась Иванова.
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Особенно часто среди звезд носит ботфорты актриса Наталья Рудова, а также певица Нюша, Наталья Подольская и сама Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
«Еще важен акцент на материал. В тренде сапожки из войлока. Для русских людей это привычно и понятно. Однако тренд пришел с запада. Войлочные сапоги могут быть полусапожками, на молнии, могут быть высокими, а также в природной серо-коричневой гамме, а могут быть расписаны или декорированы вышивкой, стразами. Это такой эффект хендмейда, что сейчас очень популярно в моде.
Такие сапожки будут хороши в гардеробе романтичных натур. Если ваш гардероб наполнен романтичными нежными образами, то такие сапожки вам, конечно же, подойдут», – рассказала эксперт.
В таком вариенте удобно также ходить на прогулки. Сапоги с декором точно привлекут внимание прохожил. А вот знаменитости выбирают даже для красных дорожек казаки. Иванова отметила, что эта обувь тоже вошла в ее топ-5.
«Это достаточно интересный фасон обуви. Они пришли к нам с ковбойской эстетики, с вестерна, кинематографа. Они дают нам отсыл к ретро. Но если вы говорим про тренды 2024 года, то есть определенные условия, с чем их нужно сочетать.
Если в предыдущих сезонах дизайнеры предлагази казаки носить с джинсами или в ковбойской тематике, то сегодня мы видим на подиуме казкаи в сочетании с платьями в бельевом стиле, с каким-то таким мягким трикотажным костюмом или кардиганом.
Казаки могут быть акцентом в вашем аутфите. Можно выбрать минималистичный образ: джемпер, худи, джинсы, но разбавить такой акцентирующей обувью. В этом сезоне казаки могут быть более интересными. Например, фактурные под кожу рептилий или цветные сапоги. Очень актуален эффект поношенной обуви в стиле 90-х. Если вы не боитесь экспериментировать, то я бы внесла их в список покупок.
Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«И заключительный пятый вариант, который касается фактуры. Это могут быть казаки, высокие сапоги, а также фасоны с широким голенищем. То есть любая форма обуви, то с анималистичным принтом под животных и рептилий.
Такая фактура очень популярна сейчас. Последний всплеск такой моды мы видели в 80-х годах. Дизайнеры предлагают использовать такую обувь как акцент. Можно одеться во все черное или серое, бежевое, а вот обувь будет с таким хищным принтом.
Если вы выбираете такую бувь, то следует избегать перегруза образа другими принтами. Если говорить о глобальных трендах, то такая обувь может быть не только для осени и зимы. Дизайнеры уделяют обуви очень много времени, это становится арт-фишкой в образе. Вы можете быть одеты скромно, но обувь должна заявлять о своем владельце, что это не единственная пара в своем гардеробе.
Если носить классические сапоги черного цвета, то окружающие будут думать, что это ваша единственная обувь. А когда вы надеваете более экстравагантную обувь, то это в глазах окружающих повышает ваш статус и материальное состояние. Если вы хотите обмануть окружающих, то выбирайте оригинальный фасон обуви», – дала совет стилист.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro