Фильм «По щучьему велению» попал в топ-3 по сборам фильмов в 2023 году, собрав больше двух миллиардов рублей

Этой осенью состоялась премьера киносказки «По щучьему велению». В фильме показана классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания. Эта позитивная картина сразу покорила зрителей.
20 ноября стало известно, что «По щучьему велению», который вышел 26 октября, заработала в прокате 2 092 855 014 рублей и попала в топ-3 по сборам фильмов в 2023 году. Также отмечается, что по данным России и СНГ, сборы за четвертый уикенд составили 209 086 964 рублей.
Этот российский фильм также стал восьмым в отечественном прокате, которому удалось преодолеть планку в 2 миллиарда рублей по сборам.
Среди тех, кто тоже собрал больше миллиарда рублей в прокате, находятся такие картины, как: «Последний богатырь. Корень зла», «Вызов», «Последний богатырь. Посланник тьмы», «Т-34», «Движение вверх», «Холоп». А также сказочный фильм «Чебурашка», он заработал 6,7 млрд рублей.
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Главные роли в сказке «По щучьему велению» исполнили: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров. В съемках фильма принимала участие команда, которая ранее работала над одним из самых кассовых российских релизов – увлекательным блокбастером «Конек-горбунок».