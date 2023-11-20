Фильм «По щучьему велению» попал в топ-3 по сборам фильмов в 2023 году, собрав больше двух миллиардов рублей

Этот российский фильм также стал восьмым в отечественном прокате, которому удалось преодолеть планку в 2 миллиарда рублей по сборам.

Среди тех, кто тоже собрал больше миллиарда рублей в прокате, находятся такие картины, как: «Последний богатырь. Корень зла», «Вызов», «Последний богатырь. Посланник тьмы», «Т-34», «Движение вверх», «Холоп». А также сказочный фильм «Чебурашка», он заработал 6,7 млрд рублей.

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Главные роли в сказке «По щучьему велению» исполнили: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров. В съемках фильма принимала участие команда, которая ранее работала над одним из самых кассовых российских релизов – увлекательным блокбастером «Конек-горбунок».