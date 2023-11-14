Всего 1 удобрение, и герань пойдет в пышный рост, перестанут желтеть листья

Герани как и многие другие домашние растения нуждаются в холодное время года в подкормках. А все потому, что почва истощается, ей надо давать полезные вещества. Иначе ничего расти само по себе не будет.
Осенью цветам нужен калий, поэтому выбирайте соответствующие подкормки.
Лучшее решение - древесный уголь. Ни с чем разбавлять его не надо. Если ваши герани уже посажены и находятся на постоянном месте, то одну чайную ложку просто насыпьте в землю и прикопайте.
Затем полейте. Удобрение попадет внутрь, если слегка подрыхлить грунт.
Удобрение для герани. Фото: соцсети
В угле содержится огромное количество калия, который отвечает за иммунитет растений, их здоровье. Листья в итоге перестают желтеть, герань выглядит красивой и ухоженной.
В подкормке также есть немного фосфора, стимулирующий рост новых цветоносов и бутонов. Поэтому древесный уголь - это удобрение «два в одном».
Кроме того, древесный уголь обеззараживает грунт, помогает в борьбе с вредителями, способствует улучшению проводимости почвы.
Подкормку можно купить в любом садовом магазине.
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