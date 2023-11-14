Всего 1 удобрение, и герань пойдет в пышный рост, перестанут желтеть листья

Герани как и многие другие домашние растения нуждаются в холодное время года в подкормках. А все потому, что почва истощается, ей надо давать полезные вещества. Иначе ничего расти само по себе не будет.

Осенью цветам нужен калий, поэтому выбирайте соответствующие подкормки.

Лучшее решение - древесный уголь. Ни с чем разбавлять его не надо. Если ваши герани уже посажены и находятся на постоянном месте, то одну чайную ложку просто насыпьте в землю и прикопайте.

Затем полейте. Удобрение попадет внутрь, если слегка подрыхлить грунт.