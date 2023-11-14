До каких цифр будет дорожать коммуналка с 2024 года в России по регионам

В российском правительстве утвердили расписание подорожания коммунальных услуг в нашей стране по регионам на ближайшие четыре года. Речь идет о предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы.

Иными словами, выше этих цифр коммуналка подорожать не может, иначе будут приняты меры.

Например, в Москве платежи до 2028 года могут вырасти не более чем на 11%, в Московской области — на 10,7%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%, Ленинградской области — на 10,2%.

В Северной Осетии-Алании — 13,7%. А в Хакасии — всего 4%, на Чукотке — 4,9%.

Не стоит забывать, что льготные категории граждан имеют право на скидку в оплате. Инвалиды, например, оплачивают платежи в размере 50%. Нужно просто оформить соответствующее соглашение в МФЦ по месту жительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».