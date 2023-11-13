Не только шапка-бини — беспроигрышный вариант: стилист назвала самые модные головные уборы на зиму 2023/2024

С наступлением холодов сложно обойтись без головных уборов. Однако многие не любят носить шапки, так как в них бывает не комфортно, а кому-то они просто не идут. Но в современном мире существует множество фасонов, а также альтернативные головные уборы, которые подойдут для зимы.
В беседе с Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова рассказала, какие шапки в тренде в этом сезоне и подсказала, какой аксессуар выбрать, чтобы выглядеть стильно и при этом чувствовать себя совершенно комфортно.
«В этом зимнем сезоне самым беспроигрышным вариантом остается базовая объемная шапка-бини. Чем больше в составе шерсти, тем теплее вам будет. Она универсальна и подойдет под любое пальто или пуховик, под образ в любом стиле.
Однако, не базовой шапкой единой будем согреваться этой зимой», – сразу отметила эксперт.
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Шапка-бини. Фото: freepik.com
Особенно полюбились звездам чепчики. Настя Ивлеева, Настасья Самбурская, Мария Миногарова и другие известные персоны успели отметиться в чепчиках. Но стилист призналась, что и другие варианты головных уборов можно приобрести.
«Капоры, балаклавы, чепчики остаются ультра-модными головными уборами, которые будут обращать на себя внимание прохожих. Из прошлых сезонов перешла и косынка — она может быть из шерсти, эко-кожи или нейлона. Теплый и необычный аксессуар», – поделилась Виктория.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
«Из нового — это новый виток моды на шапку-ушанку. На показе Burberry была представлена очень объемная модель такой шапки. Вы же можете выбрать что-то менее объемное, например, шапку-ушанку из пальтовой ткани на тонкой меховой подкладке, либо модель из шерсти.
В любом случае помните, что шапка — это стильный аксессуар, который может стать акцентом всего вашего зимнего образа, поэтому не обязательно выбирать только черные, белые и серые варианты, смело добавляйте яркие цвета», – добавила стилист.
К слову, шапки-ушанки ярких цветов могут придать изюминку образу. Это знает Анна Нетребко, в гардеробе у которой множество шапок разных фасонов и цветов. Также любит шапки Алла Пугачева. У нее большая коллекция головных уборов.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Добавим, что дизайнеры все чаще экспериментируют. Появились теплые панамки и меховые кепки. Их смело можно носить зимой, а вот когда на улице стоит мороз уже лучше выбрать более теплый вариант, который закрывает уши.
Если шапки не нравятся или не идут, то можно отдать предпочтение теплым платкам или повязать на голову широкий шарф. Эксперты отмечают, что не нужно бояться примерять что-то новое. Если в гардеробе есть экошубка, то к ней точно стоит подобрать головной убор, который будет гармонировать по материалу или цвету с нарядом. Важно помнить, при выборе головного убора, что в этом году актуальны объемные шапки в самых разных оттенках, которые превратят базовые аутфиты в трендовые.
При этом стоит забыть про тонкие шапочки, а также варианты из дешевых некачественных материалов. Они не только не теплые, но и испортят любой образ. Луки с такими шапками сразу выглядят устаревшими. Также антитрендом являются шапки со стразами, без отворотов, спортивные шапки, а также с крупными надписями и меховым помпоном. Еще не актуальна шапка-чалма. А если отталкиваться от цвета, то уже не в тренде неоновые оттенки.
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro