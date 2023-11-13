Не только шапка-бини — беспроигрышный вариант: стилист назвала самые модные головные уборы на зиму 2023/2024

С наступлением холодов сложно обойтись без головных уборов. Однако многие не любят носить шапки, так как в них бывает не комфортно, а кому-то они просто не идут. Но в современном мире существует множество фасонов, а также альтернативные головные уборы, которые подойдут для зимы.

В беседе с Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова рассказала, какие шапки в тренде в этом сезоне и подсказала, какой аксессуар выбрать, чтобы выглядеть стильно и при этом чувствовать себя совершенно комфортно.