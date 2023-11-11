Камилла Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при России в Казани

Камилла Валиева — одна из самых известных российских фигуристок. Она вторая спортсменка в истории после Александры Трусовой, исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

До сих пор Камилла участвует в разбирательствах с допинг-скандалом, который случился на Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года. И теперь 11 ноября она впервые вышла на лед в этом сезоне. Это случилось на следующий день после завершения слушаний по ее допинг-делу в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.