Камилла Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при России в Казани

Камилла Валиева — одна из самых известных российских фигуристок. Она вторая спортсменка в истории после Александры Трусовой, исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.
До сих пор Камилла участвует в разбирательствах с допинг-скандалом, который случился на Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года. И теперь 11 ноября она впервые вышла на лед в этом сезоне. Это случилось на следующий день после завершения слушаний по ее допинг-делу в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Она стала участницей Гран-при России по фигурному катанию в Казани «Идель-2023». И ей удалось одержать победу в короткой программе на четвертом этапе этого Гран-при. Несмотря на события, которые были накануне, фигуристка смогла собраться, забыть про переживания и идеально выступить.
Этери Тутберидзе тоже приехала на турнир. Тренер наблюдала за выступлением спортсменов и довольно спокойно отреагировала на чистый прокат Камиллы. Судьи дали ей 81,09 балла. Тем самым, фигуристка обошла соперниц и возглавила турнирную таблицу.
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Камила Валиева с Этери Тутберидзе и вторым тренером в кике после прокатов. Фото: стоп-кадр прямого эфира «Первого канала».
На втором месте оказалась Софья Муравьева – 77,02, третью строчку заняла Алина Горбачева – 73,29, на четвертом месте — Дарья Садкова – 73,15, на пятом — Мария Талалайкина – 67,59.
После проката Тутберидзе с улыбкой обняла Валиеву и сказала: «Постаралась!».
Добавим, что 12 ноября фигуристки представят свои произвольные программы.