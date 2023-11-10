Сварите в пригоревшей кастрюле этот фрукт: древний нагар испарится на глазах

Оставшийся на дне кастрюли нагар от пищи убрать довольно сложно. Поэтому хозяйкам приходится тратить много времени на чистку кастрюль.

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Многие засыпают на дно емкости соду или заливают ее уксусом и ждут несколько часов, чтобы подействовал состав.

Но существует более простой и быстрый способ избавиться даже от старого налета. Для этого понадобится обычный лимон.

Возьмите один крупный фрукт или два небольших. Разрежьте цитрусовые на несколько частей, сложите в кастрюлю и залейте водой, чтобы она закрыла дно емкости.

Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите воду до кипения. Она должна побурлить пять минут.

Когда вода остынет, слейте ее и выбросите лимонные дольки. Если даже останется небольшой слой на дне, он легко счистится кухонной щеткой. Вам останется только промыть посуду и наслаждаться ее чистотой, отмечает портал MenToday.