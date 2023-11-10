Жареная рыба больше не будет вонять на весь подъезд: киньте в сковородку вот что

Во время жарки рыбы на кухне и по всей квартире распространяется стойкий и не всегда приятный запах.

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Зачастую он прорывается даже в подъезд, доставляя дискомфорт соседям на лестничной площадке.

Решить проблему можно с помощью маленькой хитрости. Для этого понадобится один дополнительный ингредиент.

Перед тем как класть куски рыбы на сковороду, хорошо прокалите ее с растительным маслом, а затем бросьте туда ломтики картофеля, нарезанные кружочками. Счищать кожуру с овоща необязательно.

Обжаривайте рыбу вместе с картофельными дольками, именно они помогут убрать неприятное амбре.

Если картофель будет слишком зажариваться, замените эти ломтики на новые, пишет дзен-канал «Эйфория».