Сколько нужно соли и моркови, чтобы приготовить килограмм квашеной капусты: многие хозяйки ошибаются

В ноябре хозяйки активно делают заготовки из капусты. Этот овощ отлично подходит для засолки и маринования. Но вкуснее всего капуста получается в квашеном виде.

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Существует много вариантов этой закуски. Капусту можно квасить с разными добавками. Начиная от приправ и заканчивая ягодами. Однако два ингредиента, как правило, присутствуют во всех рецептах. Речь идет о соли и моркови.

Именно соотношение этих продуктов играет решающую роль во вкусе готовой капусты. Вы можете класть их на «глазок». Но есть золотые пропорции, которым следуют все опытные кулинары.

Чтобы квашеная капуста удалась на славу, нужно брать 15 граммов каменной соли и от 50 до 100 граммов моркови на килограмм многослойного овоща.

Будьте внимательны: морковь и капуста считается в очищенном и измельченном виде. То есть без кочерыжки и других отходов.

Не будет лишним упомянуть и о том, что капусту следует держать в теплом помещении. Выставлять ее на холодную лоджию ни в коем случае нельзя. Не забывайте: идет процесс ферментации.

Помимо этого, следите за газообразованием. Регулярно протыкайте капусту деревянной спицей до самого дна. Это тоже крайне важно для вкуса будущей закуски.

Источник: oka.fm