Этот ранний гибрид огурцов сметают пачками: невероятно живучий и урожайный — плодоносит до октября

Очень урожайный и устойчивый ко многим болезням гибрид огурцов «Пасамонте F1» является настоящим фаворитом у дачников.

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Он пользуется популярностью уже несколько десятилетий, поскольку рано дает урожай и отличается устойчивой плодовитостью.

Первые огурчики можно будет собирать через 43 дня после появления всходов. Гибрид хорошо растет при любых погодных условиях, даже если лето будет прохладным или, наоборот, засушливым.

Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. «Пасамонте F1» не требует опыления насекомыми и дает урожай до начала октября даже при низких температурах.

Огурцы очень вкусные, никогда не горчат. Вырастают ровные и крепкие, длиной до девяти сантиметров. Отлично подходят для приготовления летних салатов и консервирования на зиму, пишет Gorodche.