Самый живучий и вкусный сорт томатов на 2024 год - 20 кг с квадратного метра, а какой сладкий

Уже сейчас дачники гоняются за сортом томатов, который может побить все рекорды в новом сезоне. Помидоры вырастают вкусные, мясистые. А с одного квадратного метра можно собрать до 20 килограммов.

Кисти формируются часто, через 2-3 листа. На каждой кисти около шести плодов. Томаты не падают землю, а это значит, что на плодах не остается вмятин и повреждений.

И речь идет о сорте «Загадка Пересорт». Отдельно также следует отметить, что это один из самых живучих видов - устойчив к фитофторе и плодовой гнили.

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