Малину хитро обрезали и подкормили в ноябре — странный способ, но работает 100%

Если малину в ноябре правильно обрезать и подкормить, то урожая она будет давать в следующем сезоне много. Не будете успевать закатывать в банки. Плодов нарастет столько, что вы будете поражены результатами.

Не стоит забывать, что обычная садовая малина имеет двухлетний цикл развития. В первый год развиваются и растут молодые побеги, которые дают первые плоды на следующий год. Дальше — меньше. Но если кустарник правильно обрезать, то ягоды будет также много.

Опытные садоводы рекомендуют удалять ветки вровень с землей именно поздней осенью, так как малине нужно еще набраться сил перед зимой.

Не обойтись и без подкормки, которая укрепит иммунитет кустарника. Вам понадобятся зерна риса (1 кг), которые следует тщательно перемолоть. Далее залейте продукт пятью литрами воды и перемешайте.

Полученный раствор надо настоять около трех дней, и поливайте кусты малины в приствольный круг.

Вообще, за сезон эту подкормку надо использовать минимум пять раз. Тогда ягоды вас завалят.

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