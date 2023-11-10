Намазали, разрезали и пожарили: мгновенные пирожки без возни с тестом — сохраните рецепт

Если накормить семью надо очень быстро и бюджетно, опытные хозяйки используют различные кулинарные хитрости.

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Например, они не замешивают тесто для пирожков, а берут в качестве основы обычный тонкий лаваш. Начинку можно сделать любую, в том числе из печени.

Понадобятся три пласта лаваша, 100 граммов сыра, 350 граммов куриной печени, три яйца, половина чайной ложки соли, два зубчика чеснока, черный перец по вкусу.

Печень положите в блендер, добавьте туда одно яйцо, соль, перец, чеснок и взбейте до однородности. Получившуюся массу разделите на три части. Намажьте начинкой каждый пласт лаваша, сверху посыпьте натертым сыром и заверните в рулет. Затем разрежьте рулеты на порционные кусочки.

В миску разбейте два яйца, посолите и взбейте вилкой. Кусочки рулета обмакивайте в яичную смесь и выкладывайте на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте под крышкой на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета, советует портал «Новороссийский рабочий».