2 грамма на литр воды, и замиокулькас проснется в ноябре, выпустит малахитовые листья

Замиокулькас в ноябре будет расти на зависть соседям, если подкормить его правильным удобрением. Растение в этот период времени остро нуждается в фосфоре и калии. Поэтому если напитать почву этими веществами, то пойдет бурный рост листьев, а корни будут выпирать из горшка.

Главным образом, разведите в одном литре воды всего два грамма монокалия фосфата. Эта подкормка влияет на объем и рост клубневой системы замиокулькаса.

При этом стоит понимать, что если растению всего один год, то вам понадобится не более одного грамма монокалия.

Для того, чтобы удобрение работало, надо добавить витамины и стимуляторы. Идеально подойдет «Аминосил», который содержит кальций, азот, фосфор, калий, магний и аминокислоты. Именно эта подкормка помогает растениям усваивать все полезные вещества в 100%-м объеме.

«Аминосила» нужно всего пять миллилитров на один литр воды. Тщательно перемешайте полученный раствор и поливайте растение под корень.

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