Выбросить нельзя оставить: что делать со старыми домашними тапочками

Старые тапочки, как правило, это любимая домашняя обувь. И хозяева не спешат от них избавляться, даже таких засаленных, дырявых и не отстирывающихся.

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Однако следует задуматься о здоровье собственных ног и принять решение — вбросить или оставить. Ведь привычка привычкой, а здоровье может пошатнуться.