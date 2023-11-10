Выбросить нельзя оставить: что делать со старыми домашними тапочками

Старые тапочки, как правило, это любимая домашняя обувь. И хозяева не спешат от них избавляться, даже таких засаленных, дырявых и не отстирывающихся.
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Однако следует задуматься о здоровье собственных ног и принять решение — вбросить или оставить. Ведь привычка привычкой, а здоровье может пошатнуться.
По поверьям, которые укоренились у народа давно, считается, что дырявые тапочки могут навлечь болезни на хозяина. Поэтому от обветшавшей домашней обуви, которой много-много лет, надо поскорее избавиться.
По материалам сайта Belnovosti