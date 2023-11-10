Орхидеи зацветут как шальные всего от одной хитрости: жаль раньше не знали

Каждому цветоводу хотелось бы наблюдать цветение своих любимых орхидей круглый год. От этого нежного процесса замирает сердце, повышается настроение, и неудивительно, что хочется видеть его снова и снова. Найден секрет, как добиться такого эффекта.
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Речь идет о создании шоковых условий для орхидеи. Сначала надо обеспечить цветку в горшке комфорт и стабильную атмосферу, заключающуюся в температуре 20-25 градусов днем и 15-18 градусов ночью и влажности 60-80%, а также регулярно, но умеренно поливать.
После нескольких таких деньков переходим ко второй стадии. На ночь орхидею надо поместить в холодильник, в отделение с самой теплой атмосферой.
На утро достать, а вечером опять вернуть в холодильник. Так повторять в течение двух недель, главное, чтобы по соседству не хранились агрессивные запахи. Вскоре орхидея зацветет и порадует шапкой красоты.
По материалам сайта Belnovosti