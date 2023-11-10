Убираем нагар с любимой кастрюли легко и без лишних трат: слезет ошметками после этого раствора

Любимые кастрюли обычно служат верой и правдой очень долгие годы. И за это время покрываются толстым слоем нагара, отмыть который не каждому под силу. В ход идет самая дорогущая бытовая химия, но это не панацея – физических сил при это тратится неимоверное количество.
Можно обойтись более легким способом, который знают только избранные. Ну или смекалистые хозяюшки, которые перепробовали уйму средств.
Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»
Надо взять 6 литров теплой воды, 3 ст.ложки соды, 150 мл 9%-ного уксуса и развести в большой кастрюле, в которой будет происходить волшебство. Дно грязной кастрюли перед процедурой надо обернуть фольгой, а затем погрузить в раствор.
Далее поставить кипятиться, и в зависимости от степени загрязнения держать в кипящей воде до 20 минут. А дальше происходит чудо - нагар отваливается кусками даже от прикосновения
По материалам телеграм-канала «Хозяйка в доме»