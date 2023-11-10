Убираем нагар с любимой кастрюли легко и без лишних трат: слезет ошметками после этого раствора

Любимые кастрюли обычно служат верой и правдой очень долгие годы. И за это время покрываются толстым слоем нагара, отмыть который не каждому под силу. В ход идет самая дорогущая бытовая химия, но это не панацея – физических сил при это тратится неимоверное количество.

Можно обойтись более легким способом, который знают только избранные. Ну или смекалистые хозяюшки, которые перепробовали уйму средств.

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