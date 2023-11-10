Как не нарваться на тухлячок: выбираем самую свежую рыбку на прилавке

Нередко на прилавках можно нарваться на несвежие продукты. Поэтому каждый покупатель должен знать и отличать испорченное от свежего. И рыбы это тоже касается.
Залежавшаяся рыба выдает себя своим внешним видом. Чтобы распознать его верно, надо взглянуть ей в глаза. Если они у нее мутные, то от покупки лучше отказаться.
Еще один способ выяснить, свежачок перед вами или тухлячок, это цвет жабр. Этот орган довольно легко разглядеть. И если у него темно-красный оттенок, это означает, что рыба уже давно залежалась.
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Кроме того, распознать протухшую рыбу можно наощупь. Достаточно нажать на тушку, и оценить. Если она упругая, значит свежая. А если вмятина остается, то это плохой знак.
И еще один визуальный признак – хвост. Если от целенький и невредимый, значит рыбке место в вашей продуктовой корзине, а если его нет вовсе, либо он ощипанный – то лучше не рисковать. И, разумеется, запах – он выдаст протухлости. Свежая рыбка пахнет тиной или рыбьей чешуей.
По материалам сайта Belnovosti