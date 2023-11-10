Ни одна мышь не проскочит: как при помощи побелки защитить яблони и груши от грызунов зимой

В ноябре на дачном участке садоводы спешат произвести побелку деревьев. Эта процедура позволяет защитить стволы от морозов и сильного выдувания, а также от обморожений. Обычно в для этого используется гашеная известь. Однако, при помощи маленькой хитрости можно превратить это средство в отпугиватель грызунов.

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Дело в том, что по зиме мыши становятся настоящей угрозой огороду. Они обожают грызть корни яблонь и груш, в результате дерево перестает плодоносить и вскоре погибает.