Ни одна мышь не проскочит: как при помощи побелки защитить яблони и груши от грызунов зимой

В ноябре на дачном участке садоводы спешат произвести побелку деревьев. Эта процедура позволяет защитить стволы от морозов и сильного выдувания, а также от обморожений. Обычно в для этого используется гашеная известь. Однако, при помощи маленькой хитрости можно превратить это средство в отпугиватель грызунов.
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Дело в том, что по зиме мыши становятся настоящей угрозой огороду. Они обожают грызть корни яблонь и груш, в результате дерево перестает плодоносить и вскоре погибает.
Поэтому отпугивать грызунов зимой можно при помощи побелки. Если в раствор гашеной извести ввести медный купорос.
Рецепт приготовления чудо-эликсира такой: полведра воды, 2,5 кг гашеной извести, 1 кг глины и 300 гр медного купороса. И после того, как все смешалось, вливают заветный карбофос – именно он позволяет отгонять вредителей.
Расчет добавки такой: на 1 л замешанного раствора идет 8 гр карбофоса. И после этого можно приступать к побелке. Деревья будут защищены до весны от прожорливых гостей.
По материалам сайта Belnovosti