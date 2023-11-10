У паутинного клеща просто не останется шансов: как мудрые садоводы спасают огурцы от вредителя

Появление паутинного клеща на грядках с огурцами грозит полной потерей урожая. И дачники это знают, поскольку как только завидят вредителя на листве, сразу же принимают меры. Ведь от времени реакции зависит судьба грядок.

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А спасти от беды огурца можно с помощью профилактики. О этом поведала агроном Анастасия Коврижных. Эксперт раскрыла суть метода, который заключается в применении специальных посадок.