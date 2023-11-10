У паутинного клеща просто не останется шансов: как мудрые садоводы спасают огурцы от вредителя

Появление паутинного клеща на грядках с огурцами грозит полной потерей урожая. И дачники это знают, поскольку как только завидят вредителя на листве, сразу же принимают меры. Ведь от времени реакции зависит судьба грядок.
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А спасти от беды огурца можно с помощью профилактики. О этом поведала агроном Анастасия Коврижных. Эксперт раскрыла суть метода, который заключается в применении специальных посадок.
Существует культура, которая способна посигналить о наличии угрозы незамедлительно. И если ее высадить в той же теплице, что и огурцы, то можно избежать проблем с паутинным клещом.
Речь идет про баклажан. Если паутинный клещ объявляется на огороде, то на листве баклажана его присутствие заметно сразу, чего не скажешь про огурцовую зелень.
Сигналом действовать послужит появление белых точек на листьях баклажана – ближе к центру листа и его прожилкам. Значит надо срочно приступать к обработке «Фитовермом».
По материалам сайта Belnovosti