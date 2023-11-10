Чтобы ноги меньше потели, а запах исчез: простые секреты благоухания

Проблема повышенной потливости оборачивается для человека настоящими сложностями. Разуться в новой обстановке становится не так просто без последствий – запах очень быстро выдает источник своего происхождения. Методов борьбы с оказией существует несколько. И использовать их может каждый.

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Чтобы потливость уменьшилась, следует выбирать носки и обувь из натуральных материалов. Они не затрудняют циркуляцию воздуха, кожа дышит