Чтобы ноги меньше потели, а запах исчез: простые секреты благоухания

Проблема повышенной потливости оборачивается для человека настоящими сложностями. Разуться в новой обстановке становится не так просто без последствий – запах очень быстро выдает источник своего происхождения. Методов борьбы с оказией существует несколько. И использовать их может каждый.
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Чтобы потливость уменьшилась, следует выбирать носки и обувь из натуральных материалов. Они не затрудняют циркуляцию воздуха, кожа дышит
После вечернего душа следует обработать стопы антиперспирантом, лучше всего подойдет спрей, так активность желез снизится.
Также специалисты рекомендуют обращать на питание, поскольку это не просто проблема ног, а всего организма. И не лишним будет ограничиться в специях.
По материалам сайта Belnovosti