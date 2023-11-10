Омлет всегда теперь пышный и не опадает: узнали про эти ошибки – допускает каждая хозяйка

Омлет обожает на завтрак огромное количество россиян, как маленьких, так и больших. Они могут поспорить с любителями яичницы, что именно взбитые яйца вкуснее, и по-своему будут правы. Только речь идет о пышном блюде, нежном, как облачко. И, увы, не каждый раз его удается сделать таковым.
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Дело в том, что частенько омлет на сковородке поднимается и радует пышность, а после перемещения на тарелку вдруг теряет всю свою воздушность и опадает. Секрета в этом нет – допущены ошибки в приготовлении. И дело не во времени жарки, а в самом замешивании яичной смеси.
Допускает ошибки каждая хозяйка. Важно запомнить простые секреты, и тогда каждый раз омлет будет как шедевр кулинарии.
Оказывается, на каждое яйцо следует брать по 1 столовой ложке молока и 0,5 – муки. Об этом начинающие хозяйки могут и вовсе не знать. Также жарить лучше на маленькой сковородке., которую перед этим хорошенько надо подогреть.
Еще один секрет – в крышке: накрывать ею сразу нельзя, надо подождать, когда блюдо поджарится. И по приготовлении омлета снимать крышку сразу нельзя, следует подождать 5-6 минут.
По материалам сайта Belnovosti