Омлет всегда теперь пышный и не опадает: узнали про эти ошибки – допускает каждая хозяйка

Омлет обожает на завтрак огромное количество россиян, как маленьких, так и больших. Они могут поспорить с любителями яичницы, что именно взбитые яйца вкуснее, и по-своему будут правы. Только речь идет о пышном блюде, нежном, как облачко. И, увы, не каждый раз его удается сделать таковым.

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Дело в том, что частенько омлет на сковородке поднимается и радует пышность, а после перемещения на тарелку вдруг теряет всю свою воздушность и опадает. Секрета в этом нет – допущены ошибки в приготовлении. И дело не во времени жарки, а в самом замешивании яичной смеси.