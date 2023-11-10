Эти три знака зодиака пронзит купидон: отношения забурлят и перейдут на новый уровень до апреля 2024 года

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«У Львов в отношениях будет нехилая проверка на серьезность намерений. Или отношения выйдут на другой уровень (например, брак) или будет много придирок и давления партнера над ними. Тут все в ваших руках, если вы готовы все точки расставить над «I», значит, пол дела сделано.

У Дев же будет период, посвященный разрушению иллюзий от партнера. Это время узнать его настоящего! Это время буквально ставит для вас задачу иметь отношения, научиться им, вступать в брачные отношения.

У весов будет укрепление текущих союзов или создание новых. Самое главное – учитесь мудрости в этом деле и не забывайте ее применять в отношении партнера.

Как бы то ни было – отношения – это работа. Если в самый лучший период не предпринимать никаких действия, самое лучшее время может дать разлад в отношениях. Все в наших руках.

При анализе использовалась сидерическая система расчета», – поделилась эксперт.