Эти три знака зодиака пронзит купидон: отношения забурлят и перейдут на новый уровень до апреля 2024 года

Отношения между людьми всегда сложные. Многие легко создают пары, а другим нужно время, чтобы лучше узнать человека и притереться. До свадьбы доход далеко не всегда. Для Teleprogramma.pro астролог Анастасия Гафарова рассказала, про брак и отношения, кому суждено встретить того самого до апреля 2024 года, а также кому удастся перейти на другой уровень отношений.
Она выделила три знака зодиака — Львы, Девы и Весы.
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«У Львов в отношениях будет нехилая проверка на серьезность намерений. Или отношения выйдут на другой уровень (например, брак) или будет много придирок и давления партнера над ними. Тут все в ваших руках, если вы готовы все точки расставить над «I», значит, пол дела сделано.
У Дев же будет период, посвященный разрушению иллюзий от партнера. Это время узнать его настоящего! Это время буквально ставит для вас задачу иметь отношения, научиться им, вступать в брачные отношения.
У весов будет укрепление текущих союзов или создание новых. Самое главное – учитесь мудрости в этом деле и не забывайте ее применять в отношении партнера.
Как бы то ни было – отношения – это работа. Если в самый лучший период не предпринимать никаких действия, самое лучшее время может дать разлад в отношениях. Все в наших руках.
При анализе использовалась сидерическая система расчета», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анастасия Гафарова — астролог.
Анастасия Гафарова. Фото: Teleprogramma.pro