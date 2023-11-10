Обычно многие мечтают разбогатеть. Однако даже если работать на трех работать порой сложно иметь большой достаток. Но бывают и моменты, когда везение помогает существенно пополнить счета в банке. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, кто поймает удачу за хвост в 2024 году. Она выделила два знака зодиака, которые разбогатеют.
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«У Тельцов в 2024 году идет перемена в деловой сфере, причем очень позитивная — с повышением статуса, отвественности. А еще будет неожиданная поддержка сверху. Это все дает финансовую стабильность, увеличение дохода раза в три или в четыре. Но во второй половине года им стоит избегать рискованных финансовых проектов, так как могут быть потери.
У Дев год будет очень благоприятный и приятный. У них идут одни приобретения, а значит их будет на что делать. Это недвижимость, начало большой стройки загородных домов. За счет этого они могут подняться. Могут быть вложения в апартаменты у моря. Какой-то фантастический доход у них идет. Могут хорошо подняться», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro