Как проверить, что молоко настоящее: вычисляем подделку просто

Молоко на прилавке может только прикидываться таковым. На самом деле в бутылке покупатели рискуют обнаружить крахмалистую жижу или молочный продукт с содой. И вывести на чистую воду продукт можно дома при помощи нескольких хитростей.

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Крахмал недобросовестные производители добавляют для того, чтобы сделать молоко густым и жирным на вид. Чтобы выявить наличие этого постороннего ингредиента в напитке, нужно налить его в столовую ложку и нагреть на плите. А потом вылить на блюдце. Если на дне горячей ложки останется белая жижа, то это явно накрахмаленное молоко.