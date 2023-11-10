Простой и необычный рецепт фруктового салата с хурмой, который полюбят даже дети: вмиг сметут со стола

Обычно люди готовят овощные салаты. Но особенно осенью и зимой стоит попробовать сделать фруктовый салат. Он не только не вредит фигуре, но и насыщен полезными элементами. Обычно в качестве заправки используется йогурт. Рецептом необычного и вкусного салата поделился шеф-повар Сергей Янхук. Он готовится быстро, а ингредиентов понадобится всего пять.
Нужно взять одну хурму, одно яблоко, ванильный экстракт — несколько капель, йогурт — для заправки, сахарную пудру — по вкусу.
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Фрукты надо вымыть, а потом нарезать их на небольшие кусочки и отправить в салатницу. Йогурт следует взбить блендером или веничком, а потом добавить в него несколько капель ванильного экстракта сахарную пудру. Этим соусом нужно залить салат.
«Кроме этих фруктов, в блюдо можно добавить сушеную сливу. При этом нет строгих пропорций. Вы можете варьировать количество каждого ингредиента, как пожелаете. Выбирайте йогурт с тем вкусом, который вам больше нравится», — пояснил шеф-повар, пишет «Городовой».