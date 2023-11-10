Простой и необычный рецепт фруктового салата с хурмой, который полюбят даже дети: вмиг сметут со стола

Фрукты надо вымыть, а потом нарезать их на небольшие кусочки и отправить в салатницу. Йогурт следует взбить блендером или веничком, а потом добавить в него несколько капель ванильного экстракта сахарную пудру. Этим соусом нужно залить салат.

«Кроме этих фруктов, в блюдо можно добавить сушеную сливу. При этом нет строгих пропорций. Вы можете варьировать количество каждого ингредиента, как пожелаете. Выбирайте йогурт с тем вкусом, который вам больше нравится», — пояснил шеф-повар, пишет «Городовой».