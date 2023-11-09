Просто внесите это удобрение в ноябре: в следующем году урожай клубники порадует своим количеством

Отмечается, что все нужно сделать правильно, тогда в следующем году кусты дадут очень много крупных и сладких ягод. Агроном Анастасия Коврижных пояснила, что для внесения серьезного вклада в будущую высокую урожайность садовой земляники понадобится всего одна чайная ложка этого средства на куст.

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Оказалось, что она говорит о таком удобрении, как монофосфат калия. Его большой плюс в том, что в нем содержится в достаточном количестве калийные и фосфорные компоненты, которые особенно важны для клубники зимой. А главное, что в удобрении нет азота, который только навредит растению, если попадет в почву в конце осени.

По словам Коврижных, под каждый кустарник следует насыпать по чайной ложке монофосфата калия. После этого надо не забыть сделать полив участка, пишут «Белновости».