Сажаем помидоры в ноябре — сразу в открытый грунт: больше не нужно мучиться с рассадой

Большинство дачников начинает суетиться с рассадой помидоров уже в конце зимы. Это долгое, утомительное и сложное дело. Нужно подготовить грунт, горшки, семена и подходящее место. Достать фитолампы, а также найти время на возню с землей.

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Знакомая история? А теперь представьте, что всего этого можно избежать. Нет, это не шутка. Оказывается, томаты можно сажать под зиму: сразу в открытый грунт. Делать это следует в конце октября или в начале ноября. Главное — успеть до наступления морозов.

Инструкция простая. Для начала выберете подходящее место для посадки. Помните: помидоры нельзя выращивать на одном и том же участке каждый год.