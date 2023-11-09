Сажаем помидоры в ноябре — сразу в открытый грунт: больше не нужно мучиться с рассадой

Большинство дачников начинает суетиться с рассадой помидоров уже в конце зимы. Это долгое, утомительное и сложное дело. Нужно подготовить грунт, горшки, семена и подходящее место. Достать фитолампы, а также найти время на возню с землей.
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Знакомая история? А теперь представьте, что всего этого можно избежать. Нет, это не шутка. Оказывается, томаты можно сажать под зиму: сразу в открытый грунт. Делать это следует в конце октября или в начале ноября. Главное — успеть до наступления морозов.
Инструкция простая. Для начала выберете подходящее место для посадки. Помните: помидоры нельзя выращивать на одном и том же участке каждый год.
После этого сделайте углубления в земле: примерно по 15-20 сантиметров и поместите в каждое из них по целому томату. Присыпьте плоды сухой землей, а затем накройте грядки соломой и спанбондом. Учтите то, что слой мульчи должен быть не менее 15 сантиметров.
Весной, когда растает снег, уберите утеплитель и солому. К этому моменту уже появятся первые всходы. Организуйте над ними парник или перенесите их в большую теплицу, чтобы растения не пострадали от возвратных заморозков.
Источник: издание belnovosti.by