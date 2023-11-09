Пирог с сыром и карамелизированным луком: раскрыт рецепт любимого блюда детей Миддлтон и принца Уильяма

Порой именно детям сложно угодить и найти блюда, которые они точно будут есть. Королевские дети с малых лет приучены к правильному питанию. Повара делают для них блюда, в которых есть фасоль, морковь, свекла и другие полезные продукты. Но наследники Кейт Миддлтон и принца Уильяма любят и простые блюда, как пицца и паста, которые мама им порой готовит сама.
Однако принц Джордж и принцесса Шарлотта уже ходят в школу, где их тоже кормят. Престижное частное учреждение Ламбрук в Беркшире славится своим разнообразным меню. Не удивительно, что маленьких аристократов сразу покорил пирог с сыром и карамелизированным красным луком. Был найден его рецепт.
Нужно взять для готовки: пшеничную муку – 200 г, масло сливочное – 115 г, молоко 3,2% – 2 ст.л., любую соль на вкус. Также для начинки понадобятся: лук красный – 500 г, яйцо куриное – 1 шт., сыр бри – 100 г, масло сливочное – 10 г, масло оливковое – 2 ст.л., сливки 20% – 2 ст.л., кефир – 2 ст.л., горчица дижонская – 1 ч.л., прошутто – 30 г, салат руккола – 1 г. А еще картофель молодой для красивой подачи.
Начинать лучше с теста. Необходимо взять большую миску, в которой надо смешать муку, щепотку соли и охлажденное сливочное масло, нарезанное на кубики. Эту массу нужно руками смять до крошки. Затем в массу вводится холодная вода, и все замешивается в однородную консистенцию.
Тесто можно делать руками или же воспользоваться кухонным комбайном. Формируется большой шар, который надо завернуть в пленку и убрать в холодильник на 20 минут.
Фото: freepik.com
В это время можно заняться начинкой. Сначала лук нарезается полукольцами и жарится на сковородке, разогретой со сливочным маслом. Отмечается, что это важный этап. Лук следует готовить на среднем огне около 25 минут. Нужно следить, чтобы он стал вязким, начал карамелизоваться. Как только лук стал липким, в сковородку добавляются соль, перец и выключается плита.
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Духовку следует разогреть до 180 градусов. Отдохнувшее тесто достается с полки. Его надо аккуратно раскатать скалкой между двух пергаментов в круг диаметром 23-25 см. Края загибаются хаотично, как на галете. И затем его перекладывают на противень, который нужно застелить пергаментной бумагой.
После этого выкладывается начинка. Остывший лук распределяется по поверхности теста, избегая бортиков. А поверх лука нужно выложить слайсы сыра.
Затем в отдельной емкости замешиваются сливки, кефир, яйцо, горчица, перец, соль. Получившаяся смесь выливается поверх начинки. Следующий этап — выкладывание ломтиков прошутто. Только после этого следует смазать бортики пирога молоком и отправить в духовку на 20-30 минут. Бортики приобретут золотой цвет, а прошутто станет хрустящим.Когда блюдо готово, можно выложить свежую рукколу, а в качестве гарнира подать отварной молодой картофель. Подавать пирог надо с кусочком сливочного масла, пишет MarieClaire.