Пирог с сыром и карамелизированным луком: раскрыт рецепт любимого блюда детей Миддлтон и принца Уильяма

Порой именно детям сложно угодить и найти блюда, которые они точно будут есть. Королевские дети с малых лет приучены к правильному питанию. Повара делают для них блюда, в которых есть фасоль, морковь, свекла и другие полезные продукты. Но наследники Кейт Миддлтон и принца Уильяма любят и простые блюда, как пицца и паста, которые мама им порой готовит сама.

Однако принц Джордж и принцесса Шарлотта уже ходят в школу, где их тоже кормят. Престижное частное учреждение Ламбрук в Беркшире славится своим разнообразным меню. Не удивительно, что маленьких аристократов сразу покорил пирог с сыром и карамелизированным красным луком. Был найден его рецепт.