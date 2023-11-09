Полейте и опрыскайте этим живительным эликсиром: декабрист сразу выпустит бутоны, украсив дом

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Этот копеечный стимулятор найдется почти в любого человека в аптечке. Оно очень дешевое. А самое главное, что понадобится всего одна пилюля на литр воды.

Понадобится самый обычный аспирин. Его надо растворить в воде и этим раствором поливать и опрыскивать им декабриста. Это можно делать раз в месяц. По словам экспертов, такой полив не только помогает сформировать цветы, но и повышает иммунитет растения, тем самым защищая от вредителей и болезней. Об этом рассказал автор блога «Цветы в квартире и на даче».