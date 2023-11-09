Постельное белье гладить не придется: будет мягким и гладким — секрет в способе сушки

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По словам экспертов, сначала надо отправить белье в стиральную машинку. Перед этим его необходимо хорошо встряхнуть. Нельзя выбирать режим стирки с отжимом больше 800 оборотов. А вот дополнительное полоскание только будет в плюс. Когда стирка завершится, не нужно сразу развешивать белье на сушилку.

Сначала снова хорошо встряхните белье, выровняйте края и аккуратно сложите в стопку. Именно в таком виде его надо оставить лежать примерно на полчаса. Весь секрет в том, что неровности разгладятся под собственным весом ткани. Затем развесьте простыни и пододеяльники, но обязательно следите, чтобы сгибы были ровными. Таким лайфхаком поделился автор дзен-канала «Уютный дом».