Постельное белье гладить не придется: будет мягким и гладким — секрет в способе сушки

Обычно на плечах домохозяек много хлопот. Нужно постоянно готовить, убираться и не забывать стирать вещи. При этом сложно найти время на глажку постельного белья. После работы хочется отдохнуть, а не заниматься бельем. Однако есть способ, который без особых трат времени поможет сделать белье гладким и мягким. Дело в способе сушки.
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По словам экспертов, сначала надо отправить белье в стиральную машинку. Перед этим его необходимо хорошо встряхнуть. Нельзя выбирать режим стирки с отжимом больше 800 оборотов. А вот дополнительное полоскание только будет в плюс. Когда стирка завершится, не нужно сразу развешивать белье на сушилку.
Сначала снова хорошо встряхните белье, выровняйте края и аккуратно сложите в стопку. Именно в таком виде его надо оставить лежать примерно на полчаса. Весь секрет в том, что неровности разгладятся под собственным весом ткани. Затем развесьте простыни и пододеяльники, но обязательно следите, чтобы сгибы были ровными. Таким лайфхаком поделился автор дзен-канала «Уютный дом».