Лучшая замена пуховику: самые модные шубы этой зимы, которые всегда будут в тренде

И возглавляет рейтинг длинная оверсайз-шуба. В ней не только тепло. Длина позволяет не заморачиваться с первым слоем одежды, подобрав наряд в любом цвете и стиле.

Цветные шубы стали хитом зимы. Особенно актуальны варианты в красных и серых тонах. В таком наряде сложно остаться без внимания. Но также смело можно выбирать постельные тона. Эксперт предупредила, что с цветной шубой стоит помнить про правило: используйте цвет либо как акцент в своем образе, либо сочетайте его с другими комплементарными оттенками и будьте самой яркой.

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Укороченные шубы тоже достойны внимания. Они выглядят особенно интересно, так как могут быть сделаны как куртка-авиатор, дафлкот, полупальто, бомбер или косуха. Тут нужно подбирать фасон на свой вкус, а также не забывать про пропорции. Сочетать короткую шубку надо с широкими брюками или джинсами, а также с массивной обувью.

Не падает популярность шуб с анималистичным принтом. Это может быть узор под леопарда или зебру. И шубки-тедди остаются универсальным и беспроигрышным выбором. Стилист рекомендовала присмотреться к шубам с поясом, которые выглядят как халаты, пишет MarieClaire.