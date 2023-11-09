Лучшая замена пуховику: самые модные шубы этой зимы, которые всегда будут в тренде

С наступлением холодов девушки достают из дальних уголков шкафа теплые вещи. Многие предпочитают носить пуховики, которые есть на любой вкус и цвет. Но если этот предмет гардероба надоел, то точно стоит его заменить шубкой. За последние годы появилось новое прочтение этой вещи. С трендом на искусственный мех верхняя одежда стала выглядеть иначе и стала фаворитом модниц всех возрастов.
Более того, появились очень теплые экошубы. В них теперь выглядеть можно дорого и стильно. Подробнее о самых модных фасонах поведала стилист Анна Самсонова.
И возглавляет рейтинг длинная оверсайз-шуба. В ней не только тепло. Длина позволяет не заморачиваться с первым слоем одежды, подобрав наряд в любом цвете и стиле.
Цветные шубы стали хитом зимы. Особенно актуальны варианты в красных и серых тонах. В таком наряде сложно остаться без внимания. Но также смело можно выбирать постельные тона. Эксперт предупредила, что с цветной шубой стоит помнить про правило: используйте цвет либо как акцент в своем образе, либо сочетайте его с другими комплементарными оттенками и будьте самой яркой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Укороченные шубы тоже достойны внимания. Они выглядят особенно интересно, так как могут быть сделаны как куртка-авиатор, дафлкот, полупальто, бомбер или косуха. Тут нужно подбирать фасон на свой вкус, а также не забывать про пропорции. Сочетать короткую шубку надо с широкими брюками или джинсами, а также с массивной обувью.
Не падает популярность шуб с анималистичным принтом. Это может быть узор под леопарда или зебру. И шубки-тедди остаются универсальным и беспроигрышным выбором. Стилист рекомендовала присмотреться к шубам с поясом, которые выглядят как халаты, пишет MarieClaire.