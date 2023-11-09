Секрет вкусного и красивого бульона на костях раскрыл шеф-повар: получится чистым как слеза

Обычно ни в одной семье не проходит обед или ужин без супа. Это блюдо может быть как легким, так и сытным. Готовить такое блюдо не всегда просто. Хозяйки добиваются наваристости, но вот сделать бульон прозрачным и золотистым получается не у всех. Однако это возможно сделать. Шеф-повар Марат Хафизов рассказала секрет такого бульона.
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Для приготовления нужно обязательно взять два вида костей: говяжьи и куриные. Примечательно, что их недостаточно просто отварить. Нужно взять и обжарить субпродукты прямо в кастрюле. Туда же можно сразу добавить морковь и лук. Томить все надо в течение 20 минут. Также повар отметил, что на килограмм мясных изделий понадобится примерно 300 граммов овощей.
«Потом добавляем четыре литра воды и томим на медленном огне 2,5 часа. Бульон получится красивый, прозрачный, наваристый», — дал совет эксперт, пишет сайт «Городовой».