Не загниет и не засохнет: как правильно хранить капусту, чтобы она лежала месяцами и не портилась

Сначала нужно уделить внимание самой капусте. Нужно в обязательном порядке оставить на кочанах 2-3 верхних кроющих листа, так как они нужны, чтобы защитить капусту от потери влаги, и 2 см кочерыжки. Это еще и защитит запасы от патогенов.

Также ни в коем случае нельзя оставлять капусту в тесных помещениях с сухим воздухом, так как капусте нужно дышать.

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Там, где будет находится капуста, надо поддерживать определенную температуру и влажность. Оптимальные температурные значения — от +1 до –1 градуса, влажности — в районе 90-95%.

Еще стоит учесть, что хранить капусту навалом в слишком толстом слое нельзя, а также в мешках, которые не пропускают воздух. Самый лучший вариант — сформировать из кочанов небольшие штабели, а также для лучшей проветриваемости получившейся конструкции поворачивая кочерыжку в разные стороны (вверх или вниз), пишут «Белновости».