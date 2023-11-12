Как быстро разморозить мясо с помощью терки: секрет хитрых хозяек

На правильную разморозку мяса уходит порядка 12 часов. Из морозильной камеры кусок следует отправить в холодильник, а затем дождаться полного оттаивания.
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Когда время поджимает, можно воспользоваться проверенным лайфхаком. Для него понадобится обычная терка. Внутрь этого предмета необходимо поместить мерзлый кусок мяса, а затем разместить всю конструкцию наверху кастрюли с водой.
Далее емкость следует поставить на плиту и включить огонь. Пар от воды будет проникать в отверстия терки, благодаря чему мясо быстро разморозится. После этого можно будет приступить к готовке.
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По материалам портала «БелНовости»