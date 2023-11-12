Отменная стойкость и свежий шлейф: 5 лучших мужских спортивных парфюмов

Многие мужчины предпочитают парфюм в спортивном стиле. Такие ароматы часто звучат нотами свежести и относятся к категории унисекс.

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Лучшим в этом направлении считается Goldfield & Banks Australia Bohemian Lime. Изюминкой этого нишевого парфюма являются цитрусовые ноты. Он стартует лаймом и кориандром, а затем раскрывается кедром, сандалом и ветивером.

Вторым стал Azzaro Chrome Sport, который можно отнести как к цитрусовым, так и к акватическим ароматам. Его букет состоит из бергамота, грейпфрута, лимона, горького апельсина, мускуса, амбры и кедра.

Третье место досталось BOSS CLUB Sport. Этот парфюм обрел широкую популярность из-за своей низкой стоимости. Он звучит лимоном, зеленью, перцем, корицей, розой, мускусом, кедром и амброй.

Замкнули пятерку Calvin Klein CK One и BVLGARI Aqva pour Homme Marine.

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По материалам портала «Марка Качества».